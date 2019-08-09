Fenerbahçe'de 2 ayrılık 2 transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe'nin 2 yıldızına beklenmeyen transfer teklifleri gelirken Kanarya 2 tane de transferi duyurmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
9 Ağustos 2019 Cuma 06:47
Güncelleme: 09.08.2019 06:47
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Sarı-lacivertliler Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala yeniden transferde atağa kalktı.
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Stoper mevkisine Zanka'yı getiren Fenerbahçe, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.
Yeni transferlere yoğunlaşan sarı-lacivertliler 2 yıldızına gelen tekliflerle sarsıldı.