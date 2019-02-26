Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları derbide 3-0'dan geri dönüp 3-3'lük beraberliğe ulaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonu 8 isimle yolların ayrılacağını açıkladı.
26 Şubat 2019 Salı 21:37
Güncelleme: 26.02.2019 21:41
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal maçın ardından basın mensupları ile yaptığı kısa sohbette de ilginç açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal şunları söyledi:
"Soyunma odasında ne konuştuğumu gerçekten hatırlamıyorum. O anki adrenalinle gerçekten çok fazla şey söyledim."