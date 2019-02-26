Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor! - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları derbide 3-0'dan geri dönüp 3-3'lük beraberliğe ulaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonu 8 isimle yolların ayrılacağını açıkladı.

26 Şubat 2019 Salı 21:37 Güncelleme: 26.02.2019 21:41
Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!

Ersun Yanal maçın ardından basın mensupları ile yaptığı kısa sohbette de ilginç açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!

Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal şunları söyledi:

Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!

"Soyunma odasında ne konuştuğumu gerçekten hatırlamıyorum. O anki adrenalinle gerçekten çok fazla şey söyledim."

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