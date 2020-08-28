Erol Bulut'tan tam 8 isme veto! "Kendinize kulüp bulun"
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle isminden en çok söz ettiren ekip olmayı başarırken, tam 9 ismi resmen kadrosuna katmıştı. Yapılan transferlerin yanında kadrodaki bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut bazı isimler için raporlarını sundu. İşte detaylar...
28 Ağustos 2020 Cuma 09:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz sezonu unutmak isteyen Fenerbahçe, 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunda transfere en hızlı başlayan ekip olarak göze çarpıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ve şu ana dek 9 transferi resmen açıklayan sarı lacivertli ekip, kadrosuna yeni isimleri katmayı sürdürüyor.
İMZALAR ARKA ARKAYA Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Mert Hakan, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
ESKİ İSİMLER GERİ DÖNDÜ! Fenerbahçe, ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü de resmen duyurmuştu. Sarı lacivertli ekip, bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı. Tecrübeli sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak olmuştu. Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.