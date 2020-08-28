Erol Bulut'tan tam 8 isme veto! "Kendinize kulüp bulun"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle isminden en çok söz ettiren ekip olmayı başarırken, tam 9 ismi resmen kadrosuna katmıştı. Yapılan transferlerin yanında kadrodaki bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut bazı isimler için raporlarını sundu. İşte detaylar...