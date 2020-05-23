Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...

Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...

Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan yıldız futbolcu Emre Belözoğlu, son olarak Alman ekibi Nürnberg'in kadın futbol takımında oynayan Aycan Yanaç'ın çağrısına, "Bizzat ileteceğim" yanıtını vererek transfer müjdesini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:30 Güncelleme: 23.05.2020 13:48
Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...

Fenerbahçe'de top koşturan Emre Belözoğlu'ndan profesyonel kadın futbolcu Aycan Yanaç'a müjdeli haber geldi.

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Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...

RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI
Süper Lig'de 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan maçlar çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...

TARAFTARA SESLENDİ
Tecrübeli futbolcu, kaptan olarak Fenerbahçeliler'in de bayramını ayrıca kutlayarak, "Önümüzdeki süreçte gerek yönetimimiz, gerek sporcular ve tüm camia el ele vererek çok daha güçlü bir Fenerbahçe yaratacağız. Ben buna inanıyorum, bütün Fenerbahçeliler de inansınlar" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...

HEDEF ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nın en kolay ulaşılabilir hedef olduğunu ifade ederek, "Federasyonumuzdan lig ve kupa planlamasının birlikte yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...

TEDİRGİNLİK HİSSETMİYORUM
Gerek Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda gerekse 12 Haziran'da başlatılacak lig için bir tedirginlik hissetmediğini belirten Emre Belözoğlu şöyle devam etti: "Kulübümüz bizlerin sağlığı için gerekli olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve uyguluyor. Testlerimiz de eksiksiz yapılıyor o nedenle içimde en ufak bir tedirginlik yok. Lig ve kupa maçlarının başlamasına yönelikte gerek Sağlık Bakanlığımız'ın gerek Federasyonumuz'un maçlara başlama konusunda en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz."

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