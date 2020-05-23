Emre Belözoğlu transferi bitiriyor! Aycan Yanaç...
Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan yıldız futbolcu Emre Belözoğlu, son olarak Alman ekibi Nürnberg'in kadın futbol takımında oynayan Aycan Yanaç'ın çağrısına, "Bizzat ileteceğim" yanıtını vererek transfer müjdesini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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Tecrübeli futbolcu, kaptan olarak Fenerbahçeliler'in de bayramını ayrıca kutlayarak, "Önümüzdeki süreçte gerek yönetimimiz, gerek sporcular ve tüm camia el ele vererek çok daha güçlü bir Fenerbahçe yaratacağız. Ben buna inanıyorum, bütün Fenerbahçeliler de inansınlar" ifadelerini kullandı.
TEDİRGİNLİK HİSSETMİYORUM
Gerek Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda gerekse 12 Haziran'da başlatılacak lig için bir tedirginlik hissetmediğini belirten Emre Belözoğlu şöyle devam etti: "Kulübümüz bizlerin sağlığı için gerekli olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve uyguluyor. Testlerimiz de eksiksiz yapılıyor o nedenle içimde en ufak bir tedirginlik yok. Lig ve kupa maçlarının başlamasına yönelikte gerek Sağlık Bakanlığımız'ın gerek Federasyonumuz'un maçlara başlama konusunda en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz."