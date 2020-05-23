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Fatih Terim istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Görüşmeler başladı
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ön planda savunmaya takviye yer alıyor. Mauricio Isla'nın sezon sonunda takımdan ayrılabilme ihtimaline karşın milli yıldıza yönelen sarı-lacivertli ekip, Fatih Terim'in gözde savunmacısı için görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:53
Güncelleme: 23.05.2020 13:03
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Bu yıl ikinci yarıda üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
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Önümüzdeki sezon aynı hataya düşmek istemeyen sarı-lacivertli ekip, Finansal Fair Play kriterlerinin de gevşetilecek olmasıyla birlikte eksik bölgeleri bir bir tespit edip şampiyonluk kadrosunu kurmayı hedefliyor.
ISLA YOLCU
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla, geçtiğimiz günlerde Şili basınına yaptığı açıklamalarda birlikte ayrılık sinyalini vermişti.
Ülkesine dönmek istediğini dile getiren Isla, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim. Fenerbahçe'deki sözleşmem bitiyor. Normalde 20 Mayıs'ta sezon bitiyordu."
"Ancak corona virüs nedeniyle süre uzadı. Şu anda ne olacak bilmiyoruz. Kimse bir açıklama yapmadı. Bir belirsizlik var. Ligin ne zaman biteceği belli değil"