Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik! - Galeri - Fotomaç
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Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik!
Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde futbolcular ısınmadayken, Ryan Donk ile Andre Ayew arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
2 Kasım 2018 Cuma, 20:44:20
Güncelleme: 21:07:46
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Isınma sırasında yaşanan olayda, sarı-kırmızılı futbolcular kale arkasındaki taraftarları selamlamaya giderken sarı-lacivertli futbolcuların arasından geçti.
Tam bu sırada Galatasaraylı Ryan Donk ile Fenerbahçeli Andre Ayew çarpıştı.
Daha sonra iki futbolcu arasında kısa süreli gerginlik oldu.
(Görüntü BeinSports'tan alınmışır)
Takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
(Görüntü BeinSports'tan alınmışır)