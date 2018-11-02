Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik!

    Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde futbolcular ısınmadayken, Ryan Donk ile Andre Ayew arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
    2 Kasım 2018 Cuma, 20:44:20 Güncelleme: 21:07:46
    Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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    Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik!

    Isınma sırasında yaşanan olayda, sarı-kırmızılı futbolcular kale arkasındaki taraftarları selamlamaya giderken sarı-lacivertli futbolcuların arasından geçti.

    Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik!

    Tam bu sırada Galatasaraylı Ryan Donk ile Fenerbahçeli Andre Ayew çarpıştı.

    Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik!

    Daha sonra iki futbolcu arasında kısa süreli gerginlik oldu.

    (Görüntü BeinSports'tan alınmışır)

    Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik!

    Takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

    (Görüntü BeinSports'tan alınmışır)

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