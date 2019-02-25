Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan...

Vodafone Park'ta siyah beyazlı taraflarlar ve sarı lacivertlilerin devre arası transferi Tolgay Arslan derbiye hazır... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından olaylı bir süreç geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan eski takımına karşı sahaya çıkıyor...
25 Şubat 2019 Pazartesi 09:58
Güncelleme: 25.02.2019 10:00
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılması sonrası olaylı bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'a çıkacak.