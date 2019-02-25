Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan... - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan...

Vodafone Park'ta siyah beyazlı taraflarlar ve sarı lacivertlilerin devre arası transferi Tolgay Arslan derbiye hazır... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından olaylı bir süreç geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan eski takımına karşı sahaya çıkıyor...

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:58 Güncelleme: 25.02.2019 10:00
Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılması sonrası olaylı bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'a çıkacak.

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Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan...

Başakşehir maçının devre arasında döner dürüm yiyen Tolgay'a hocası Şenol Güneş, "Neden yiyorsun?"diye sormuştu. Tolgay ise, "Hocam nasılsa oyuna almayacaksınız!" cevabını verince ipler koptu.

Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan...

Ara transferde Fenerbahçe'ye transfer olan ve yeni takımının armasını öpen tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim" açıklamasını yaptı.

Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan...

Bu durum karşısında Tolgay'a karşı cephe alan siyah beyazlı taraftarlar derbide Tolgay için "Dürümlü koreografi" yapılması bekleniyor.

Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan...

Teknik direktör Ersun Yanal da derbiden tribünlerin olası tepkisine karşı öğrencisini uyardı.

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