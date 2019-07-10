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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe ve Galatasaray Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç için transfer savaşına girmişti. İki ezeli rakibin gözde ismi Deniz Türüç'ten transfer açıklaması geldi. İşte transferin detayları...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:18
Güncelleme: 10.07.2019 19:18
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Transferde Deniz Türüç gelişmesi yaşanıyor.
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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer döneminde ikinci kez bir transferde karşı karşıya geldi.
Vedat Muriç savaşından galip çıkan sarı-lacivertliler milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray ise Muriç transferinin rövanşını almak için Deniz Türüç'ü transfer hedefi haline getirdi.
Transferin gözde isminden transferi ile ilgili açıklama geldi.