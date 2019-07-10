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Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...
Son dakika... Ve beklenen transfer haberi resmen açıklandı! Günlerdir Eljif Elmas transferiyle yakından ilgilenen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Napoli, Makedon genç yıldızı sonunda renklerine bağladı. İşte Fenerbahçe'ye adeta para yağdıracak ve rekor ücret kazandıracak anlaşmanın detayları ile transfere dair bilgiler...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
Güncelleme: 10.07.2019 17:49
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İtalyan kulübü Napoli, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Eljif Elmas'ı renklerine bağladı. İşte Fenerbahçe'nin alacağı para ve detaylar...
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Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a gelmişti.
Burada basın mensuplarıyla sohbet eden Eljif'e transfer sorulmuştu...
Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadelerini kullanıştı.
Serie A kulübünün Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin açıklamalarına göre; Napoli, Eljif Elmas'la 5 yıllık anlaşmaya imza attı.