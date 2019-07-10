Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...

Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...

Son dakika... Ve beklenen transfer haberi resmen açıklandı! Günlerdir Eljif Elmas transferiyle yakından ilgilenen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Napoli, Makedon genç yıldızı sonunda renklerine bağladı. İşte Fenerbahçe'ye adeta para yağdıracak ve rekor ücret kazandıracak anlaşmanın detayları ile transfere dair bilgiler...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33 Güncelleme: 10.07.2019 17:49
Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...

İtalyan kulübü Napoli, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Eljif Elmas'ı renklerine bağladı. İşte Fenerbahçe'nin alacağı para ve detaylar...

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Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a gelmişti.

Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...

Burada basın mensuplarıyla sohbet eden Eljif'e transfer sorulmuştu...

Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...

Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadelerini kullanıştı.

Eljif Elmas Napoli'de! Fenerbahçe'nin alacağı para... Son dakika transfer haberleri...

Serie A kulübünün Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin açıklamalarına göre; Napoli, Eljif Elmas'la 5 yıllık anlaşmaya imza attı.

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