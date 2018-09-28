Cocunun kadro sıkıntısı!

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Cocu'nun kadro sıkıntısı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sol kanat için kimi oynatacağına karar veremiyor
28 Eylül 2018 Cuma, 15:09:28
Güncelleme: 15:12:55
Cocu'nun kadro sıkıntısı!
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin çalışması yağmur ve soğuk havaya rağmen tempolu geçiyor.
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Cocu'nun kadro sıkıntısı!
İyi oynadıkları Beşiktaş derbisindeki 2 puanlık kaybı Rize'de kazanarak telafi etmek isteyen Sarı- Lacivertliler, Samandıra'da dün sabah 10.00'da yaptıkları antrenmanda bir hayli neşeliydi.
Cocu'nun kadro sıkıntısı!
Soğuk ve yağmura rağmen tempoyu düşürmeyen teknik direktör Phillip Cocu oyuncularına nefes aldırmadı. Oyuncular da formayı kapabilmek için ekstra efor sarfediyor.
Cocu'nun kadro sıkıntısı!
Yüksek tempodan memnun kalan Cocu'yu takımın santrforları Slimani, Frey ve Soldado'nun attığı goller de fazlasıyla memnun etti.
Cocu'nun kadro sıkıntısı!
Soldado takıma döndü!
Slimani ve Frey transferlerinin ardından Fenerbahçe'de 3. forvet konumuna düşen Roberto Soldado, Avrupa Ligi kadrosuna da alınmamıştı.