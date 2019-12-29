Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır''

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarının son maçında hata yapmadı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç ve Jailson kaydetti. Fenerbahçe kazandı kazanmasına ama oynanan futbol taraftarları memnun etmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
29 Aralık 2019 Pazar 21:52
Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır''

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak sezonun ilk yarısının son maçında hata yapmadı ve zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

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Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır''

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Deniz Türüç ve 70'inci dakikada Jailson kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü Abarhoun'dan geldi.

Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır''

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 31'e yükselterek zirve yarışında iddiasını sürdürürken, Çaykur Rizespor 20 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır''

Fenerbahçe zorlu mücadeleyi kazandı kazanmasına ancak oynanan futbol sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi. Özellikle maçın ikinci yarısında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe'ye Jailson'un uzaklardan attığı gol hayat verdi.

Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır''

Sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin istedikleri baskılı oynayamamasının faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti. Sosyal medyada deneyimli teknik adama Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük tepki geldi.

İşte o yorumlar...

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