Büyük tepki! ''Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en büyük rakibi Ersun Yanal'dır''

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarının son maçında hata yapmadı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç ve Jailson kaydetti. Fenerbahçe kazandı kazanmasına ama oynanan futbol taraftarları memnun etmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

29 Aralık 2019 Pazar 21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





