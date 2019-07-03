Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerini Barcelona'lı yıldızla dolduracak. Katalan ekibinden Fenerbahçe'ye bu transferde müjdeli haber geldi...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 11:03
Güncelleme: 03.07.2019 11:16
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Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.
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Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı, yönetimin önerdiği 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi.
2+1 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, menajerine kulüp bulması için talimat vermişti.
Ancak Slovak stoperin, kendisini isteyen diğer kulüplerden de beklediği teklifi alamadığı belirtiliyor.