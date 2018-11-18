Aykut Kocamanın ilk transferi Fenerbahçeden - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Aykut Kocaman'ın ilk transferi Fenerbahçe'den

    Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ın hedefindeki ilk ismin Fenerbahçe'deki eski öğrencisi olduğu öğrenildi.
    18 Kasım 2018 Pazar, 12:12:44
    Aykut Kocamanın ilk transferi Fenerbahçeden

    Milliyet'in haberine göre kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini de eski takımı Fenerbahçe'den yapacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Aykut Kocamanın ilk transferi Fenerbahçeden

    Yeşil beyazlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya varan Aykut Kocaman, devre arasında sarı lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı ismi kardosuna katacak.

    Aykut Kocamanın ilk transferi Fenerbahçeden

    Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor.

    Aykut Kocamanın ilk transferi Fenerbahçeden

    Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti.

    Aykut Kocamanın ilk transferi Fenerbahçeden

    Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise yeşil beyazlıların başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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