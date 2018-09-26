Andre Ayewin aklı orada kaldı

"Böylesine büyük bir maçta gol atmak elbette mutluluk verici. Ancak kazanamadığımız için sevincim yarıda kaldı. Şu ana kadar 2 gol attım.. 2'si de kafayla oldu. Beşiktaş karşısında zor bir vuruşla ağları bulsam da kolay olanı yapamamak da çok üzücü."