Ali Koçun büyük değişimi!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla şampiyonluk için gelen ve taraftarların da desteğini arkasına alarak büyük bir değişime giden başkan Ali Koç, başkanlığının 4. ayı geride kalmışken beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. İlk günlerde yeni bir sistem kurulduğu için sabredilmesini söyleyen Koç'un söylemleri de zamanla değişti. İşte Ali Koç'un başkan seçildikten sonra takım ile ilgili yaptığı 6 dikkat çeken açıklama...