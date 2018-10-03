Ali Koçun büyük değişimi!

İşte Ali Koç'un başkan seçildikten sonra takım ile ilgili yaptığı 6 dikkat çeken açıklama...
3 Ekim 2018 Çarşamba, 07:27:21
Güncelleme: 09:56:06
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Ali Koç'un büyük değişimi!
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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla şampiyonluk için gelen ve taraftarların da desteğini arkasına alarak büyük bir değişime giden başkan Ali Koç, başkanlığının 4. ayı geride kalmışken beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. İlk günlerde yeni bir sistem kurulduğu için sabredilmesini söyleyen Koç'un söylemleri de zamanla değişti. İşte Ali Koç'un başkan seçildikten sonra takım ile ilgili yaptığı 6 dikkat çeken açıklama...
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Ali Koç'un büyük değişimi!
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31 TEMMUZ - "İNANCI KAYBETMEYİN"
"Sezon içinde inişler, çıkışlar, iyi günler, kötü günler mutlaka olacaktır ancak burada önemli olan Lefter'in "Futbolda gözyaşı dökmesini bilmeyen insan, sevinmesini asla öğrenemez" sözlerinden yola çıkarak, sezon sonunda yaşayacağımız sevince olan inancımızı sezon içinde asla kaybetmememiz gerektiğidir."
Ali Koç'un büyük değişimi!
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1 EYLÜL - "COCU'YA GÜVEN TAM"
"Hocamız Sayın Cocu, PSV kariyerinden de görülebileceği üzere, gençlerle yeniden yapılanan bir takımı, çok üst düzey noktalara taşıma konusunda büyük başarılara imza atarak kendisini ispatlamıştır. Cocu'ya olan inancımız tamdır."
Ali Koç'un büyük değişimi!
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11 EYLÜL - "SORUMLUSU BENİM"
"Gerek Cocu, gerek Comolli olsun doğru tercih yaptığımızı düşünüyorum. İlk 4 hafta hayal kırıklığı. Bunu kabul ediyorum. Bunun sorumlusu da benim."
Ali Koç'un büyük değişimi!
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25 EYLÜL - BEŞİKTAŞ SONRASI
"Çok insafsızsınız ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik, takıma el at diyorsunuz. Müsaade edin biraz."