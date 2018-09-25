Ahmet Çakar: F.Bahçenin penaltısı verilmedi

Sonuca baktığımızda kötü maçın doğal sonucu gibi görünüyor. İlk 45 dakika, F.Bahçe'nin maçı koparacağı yarıydı. Bu yarıda Beşiktaş diye bir takım sahada yoktu. Çok iyi oynamasalar da istekli ve enerjik bir F.Bahçe vardı. Ama en önemlisi o F.Bahçe, ilk yarıda 3 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. İlkinde Aatif kafayı köşeye vursa ya da ikincisinde Hasan Ali'nin muhteşem şutu direğin 10 santim aşağısına vurup gol olsa ve tabii ki Ayew'in karşı karşıya kaldığı pozisyonlardan herhangi biri gol olsa sonuç çok farklı olurdu.