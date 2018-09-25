Ahmet Çakar: F.Bahçenin penaltısı verilmedi

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde o pozisyona dikkat çekti.
25 Eylül 2018 Salı, 11:08:33
Güncelleme: 11:09:55
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Ahmet Çakar: "F.Bahçe'nin penaltısı verilmedi"
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, derbiyi ve derbideki kritik hakem kararlarını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...
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Ahmet Çakar: "F.Bahçe'nin penaltısı verilmedi"
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Sonuca baktığımızda kötü maçın doğal sonucu gibi görünüyor. İlk 45 dakika, F.Bahçe'nin maçı koparacağı yarıydı. Bu yarıda Beşiktaş diye bir takım sahada yoktu. Çok iyi oynamasalar da istekli ve enerjik bir F.Bahçe vardı. Ama en önemlisi o F.Bahçe, ilk yarıda 3 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. İlkinde Aatif kafayı köşeye vursa ya da ikincisinde Hasan Ali'nin muhteşem şutu direğin 10 santim aşağısına vurup gol olsa ve tabii ki Ayew'in karşı karşıya kaldığı pozisyonlardan herhangi biri gol olsa sonuç çok farklı olurdu.
Ahmet Çakar: "F.Bahçe'nin penaltısı verilmedi"
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İşte futbol adına hiçbir şey oynamayan Beşiktaş, ilk yarının sonunda Babel ile muhteşem bir gol buldu. Beşiktaş defansından rastgele vurulan yüksek bir top Neustadter ve Topal'ın hatalarıyla Babel'in önünde kaldı. O da döndü, nefis vurdu. Pek tabii ki bu yılın golü adayları arasında olacak.
Ahmet Çakar: "F.Bahçe'nin penaltısı verilmedi"
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İkinci yarı aslında kontrol Beşiktaş'a geçmişti. Dengeli oynadılar, ama golü hiç düşünmez gibi davrandılar. Aslında bu yarıda biraz alıp-verseler ikinci golü bulabilirlerdi ki devreye yine Hasan Ali'nin ortası girdi. Ayew'e harika bir orta attı, o da Caner'in üzerinden yükselip kafayla köşeyi buldu.
Ahmet Çakar: "F.Bahçe'nin penaltısı verilmedi"
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Aslında 1-1'lik skor iki takımdan herhangi birini sevindirmese de ikisini de üzmedi. İki takım da asla vasatı geçemedi. Örneğin Atiba'yı anlayabilirim, ama Lens kötüydü. Topal da öyle, Jailson da öyle. İsmini saymadığımız birçok futbolcu vasatın altında kaldı.
Ahmet Çakar: "F.Bahçe'nin penaltısı verilmedi"
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Sonuçta puanlar paylaşıldı ama Fırat Aydınus için söylenecek kötü kelime yok. VAR'a ihtiyaç duymaksızın son derece iyi bir maç yönetti. Ama VAR hakemi her kimse onu eleştiriyorum. Atiba ile Ayew kornerden gelen topta beraber yükseliyorlar, Atiba topa eliyle müdahale ediyor. Fırat Aydınus görmedi ama VAR hakemi görüp uyarmalıydı.