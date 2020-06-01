2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri 2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki 2 yıldız için resmi açıklama geldi! Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal'dan transfer sözleri... Performanslarıyla Süper Lig'e damga vuran 2 yıldızın adının Süper Lig devleriyle anılması hakkında konuşan Bal, merak edilen sorulara açıklık getirdi.

1 Haziran 2020 Pazartesi 15:21 Güncelleme: 01.06.2020 15:23
2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında yaz transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.

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2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki ezeli rakip Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcularını transfer gündeminde ilk sıraya koymuştu.

2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Rizespor'dan Melnjak ismi ön plana çıkmıştı.

2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Florin Andone'yi önümüzdeki sezon kadroda tutmak istemeyen sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesi için arayışlar başlamıştı.

2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yanına bir hücum oyuncusu takviye etmek isteyen Galatasaray, Rizespor'un golcü ismi Oğulcan Çağlayan'a kancayı takmıştı.

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