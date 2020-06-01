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2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki 2 yıldız için resmi açıklama geldi! Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal'dan transfer sözleri... Performanslarıyla Süper Lig'e damga vuran 2 yıldızın adının Süper Lig devleriyle anılması hakkında konuşan Bal, merak edilen sorulara açıklık getirdi.
1 Haziran 2020 Pazartesi 15:21
Güncelleme: 01.06.2020 15:23
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında yaz transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.
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İki ezeli rakip Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcularını transfer gündeminde ilk sıraya koymuştu.
Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Rizespor'dan Melnjak ismi ön plana çıkmıştı.
Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Florin Andone'yi önümüzdeki sezon kadroda tutmak istemeyen sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesi için arayışlar başlamıştı.
Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yanına bir hücum oyuncusu takviye etmek isteyen Galatasaray, Rizespor'un golcü ismi Oğulcan Çağlayan'a kancayı takmıştı.