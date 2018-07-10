Hıncal Uluç: Ben futboldan anlamıyorum!

"Hadi "Tv'den izleyip yazıyorlar" diyeceğim.. Ama ordan yazan en önemli yorumcular da ayni şeyi söylüyorlar iyi mi?. O zaman iki ihtimal kalıyor.. "Bu kadar millet anlamıyor da ben anlıyorum" dersem olmaz.. Demek ben anlamıyorum.. Ya da o imzalı yazılar ordan yazılıp yollanmıyor. Onlar da burda ekran başında biri tarafından TV anlatımına göre yazılıyor altına da o "Kocaman" imza atılıyor.. Medyamızda bu var.. Sabah'a ilk geldiğim zaman bana da yapmışlardı da, öyle bir kıyameti koparmıştım ki, spor servisi müdürü ve yardımcısına, bir daha teşebbüs edemediler."