2022 Dünya Kupası için Katarda yapılacak 12 muhteşem stadyum - Galeri - Fotomaç
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    2022 Dünya Kupası için Katar'da yapılacak 12 muhteşem stadyum

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 09:46:58 Güncelleme: 09:59:17
    2022 Dünya Kupası için Katar'da yapılacak 12 muhteşem stadyum
    • 1
    • 13
    2022 Dünya Kupası için Katarda yapılacak 12 muhteşem stadyum

    2022 Dünya Kupası için Katar, FIFA'ya 12 stadyum yapacağını bildirdi. Yapacakları stadyumların resimleri bile şimdiden heyecan veriyor...

    2022 Dünya Kupası için Katar'da yapılacak 12 muhteşem stadyum
    • 2
    • 13
    2022 Dünya Kupası için Katarda yapılacak 12 muhteşem stadyum

    DOHA PORT | 44,950

    2022 Dünya Kupası için Katar'da yapılacak 12 muhteşem stadyum
    • 3
    • 13
    2022 Dünya Kupası için Katarda yapılacak 12 muhteşem stadyum

    AL-GHARRAFA | 44,740

    2022 Dünya Kupası için Katar'da yapılacak 12 muhteşem stadyum
    • 4
    • 13
    2022 Dünya Kupası için Katarda yapılacak 12 muhteşem stadyum

    AL-SHAMAL | 45,120

    2022 Dünya Kupası için Katar'da yapılacak 12 muhteşem stadyum
    • 5
    • 13
    2022 Dünya Kupası için Katarda yapılacak 12 muhteşem stadyum

    AL-KHOR | 45,330

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