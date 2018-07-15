2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brükselde şampiyon gibi karşılandı - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH
    GALERİ

    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı

    15 Temmuz 2018 Pazar, 19:32:12
    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
    • 1
    • 33
    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brükselde şampiyon gibi karşılandı

    2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-0 yenerek dünya üçüncüsü olan Belçika Milli Futbol Takımı, Brüksel'e döndü.

    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
    • 2
    • 33
    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brükselde şampiyon gibi karşılandı

    Belçika Kralı Philippe ile görüşen milli takım kafilesi, Brüksel merkezinde otobüsle yaptıkları turun ardından 8 bin taraftarın beklediği Grand Place meydanına gelerek taraftarı selamladı.

    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
    • 3
    • 33
    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brükselde şampiyon gibi karşılandı

    Kısa bir konuşma yapan milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, "Herkese desteğinden ötürü çok teşekkür ederim.

    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
    • 4
    • 33
    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brükselde şampiyon gibi karşılandı

    Umarım sizi gururlandırmayı başarmışızdır. Tüm dünyaya Belçika'nın kim olduğunu gösterdik." diye konuştu.

    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
    • 5
    • 33
    2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brükselde şampiyon gibi karşılandı

    Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenerek üçüncü olmuştu.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN