2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brükselde şampiyon gibi karşılandı - Galeri - Fotomaç
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2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
15 Temmuz 2018 Pazar, 19:32:12
2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-0 yenerek dünya üçüncüsü olan Belçika Milli Futbol Takımı, Brüksel'e döndü.
2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
Belçika Kralı Philippe ile görüşen milli takım kafilesi, Brüksel merkezinde otobüsle yaptıkları turun ardından 8 bin taraftarın beklediği Grand Place meydanına gelerek taraftarı selamladı.
2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
Kısa bir konuşma yapan milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, "Herkese desteğinden ötürü çok teşekkür ederim.
2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
Umarım sizi gururlandırmayı başarmışızdır. Tüm dünyaya Belçika'nın kim olduğunu gösterdik." diye konuştu.
2018 Dünya Kupası üçüncüsü Belçika Brüksel'de şampiyon gibi karşılandı
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenerek üçüncü olmuştu.