Yılın transferi Beşiktaş'tan! İtalyan forvet geliyor
Süper Lİg'de son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaşmak için kolları sıvadı. Gol yükünü tamamen Burak Yılmaz'ın çekmesi nedeniyle forvet transferine yönelen siyah-beyazlı ekip, yılın transferi için çalışmalara başladı. Kara Kartallar, İtalyan forveti gündemini aldı. İşte detaylar...
3 Ocak 2020 Cuma 07:33
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Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığa seçilmesiyle birlikte hayata dönen Beşiktaş, Süper Lig'de iyi bir çıkış yakaladı. İlk 8 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, Çebi'nin gelişinin ardından seriye bağladı.
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Son 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Kara Kartal, 30 puan ile 5. sırada yer aldı. İkinci yarıda lider Sivasspor ile arasındaki 7 farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, transfere yöneldi.
ÖNCELİK OYUNCU SATIŞI
Beşiktaş yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı.
Yönetimin bir kısmı yüksek maliyetli oyuncuları maaşları konusunda ikna etmek için harekete geçti. Bir kısmı da futbolcu satışı yapmak için yollara döküldü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi önceliği ayrılacak futbolculara verecek..
Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek. Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor..