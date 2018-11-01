Ünlü sunucu Dilay Korkmazdan Karius iddiası!

Magazin D Cumartesi'nin sunucusu Dilay Korkmaz, "Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı" dedi.
1 Kasım 2018 Perşembe, 11:52:04
Güncelleme: 12:00:23
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Magazin D Cumartesi'nin sunucusu Dilay Korkmaz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
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Güzel sunucu canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.
Sadece Loris değil Türkiye'den birçok futbolcu mesaj atıyor. Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları.
Loris Karius mesaj attı ben cevap vermedim, o da başka mesaj atmadı. Adam çok yakışıklı ama ben onunla görüşmedim çünkü çok çapkın.