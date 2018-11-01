Ünlü sunucu Dilay Korkmazdan Karius iddiası! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Ünlü sunucu Dilay Korkmaz'dan Karius iddiası!

    Magazin D Cumartesi'nin sunucusu Dilay Korkmaz, "Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı" dedi.
    1 Kasım 2018 Perşembe, 11:52:04 Güncelleme: 12:00:23
    Ünlü sunucu Dilay Korkmazdan Karius iddiası!

    Magazin D Cumartesi'nin sunucusu Dilay Korkmaz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ünlü sunucu Dilay Korkmazdan Karius iddiası!

    Güzel sunucu canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

    Ünlü sunucu Dilay Korkmazdan Karius iddiası!

    Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.

    Ünlü sunucu Dilay Korkmazdan Karius iddiası!

    Sadece Loris değil Türkiye'den birçok futbolcu mesaj atıyor. Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları.

    Ünlü sunucu Dilay Korkmazdan Karius iddiası!

    Loris Karius mesaj attı ben cevap vermedim, o da başka mesaj atmadı. Adam çok yakışıklı ama ben onunla görüşmedim çünkü çok çapkın.

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