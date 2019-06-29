Tyler Boyd: 'Beşiktaş formasını giyeceğim' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Tyler Boyd: "Beşiktaş formasını giyeceğim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile telefonda görüşen 24 yaşındaki yıldız futbolcunun "Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isterim, umarım hiç bir sorun yaşanmaz" dediği öğrenildi.
29 Haziran 2019 Cumartesi 07:56
Tyler Boyd: Beşiktaş formasını giyeceğim

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminin ilk sırasında geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nünde kiralık olarak görev yapan Tyler Boyd bulunuyor. Boyd'la ilgili olarak ilk resmi açıklamayı önceki gün futbol direktörü Ali Naibi yapmıştı.

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Tyler Boyd: Beşiktaş formasını giyeceğim

Naibi, 24 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu Boyd için, "Geçen sezonun ikinci yarısını A.Gücü'nde geçirdi, iyi de bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz futbolculardan bir tanesi. Guimaraes kulübü ve Tyler Boyd ile görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tyler Boyd: Beşiktaş formasını giyeceğim

BU FIRSATI KAÇIRAMAM
Bu gelişmenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yıldız futbolcu ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Tyler Boyd: Beşiktaş formasını giyeceğim

ABD Milli Takımı'yla Gold Cup 2019'da mücadele eden Boyd'a "Beşiktaş'a gelmek istiyor musun?" diye direkt olarak soran Avcı'nın, "Daha önce Beşiktaş'a karşı oynamış ve ne kadar muazzam bir camia olduğunu söylemiştim.

Tyler Boyd: Beşiktaş formasını giyeceğim

Bu kez siyah beyazlı formayla o taraftarın önüne çıkma fırsatım var. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamam gerekiyor, o formayı giyeceğim" yanıtı üzerine rahatladığı belirtildi.

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