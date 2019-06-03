Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı

Teknik direktörlük görevine Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların transfer listesinde olduğu iddia edilen Hatem Ben Arfa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
3 Haziran 2019 Pazartesi 21:22
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Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandıktan sonra gözler transfere çevrilmişti.
Siyah-beyazlıların gündemdeki isimlerden biri de Ben Arfa olmuştu.
Fransız futbolcunun yeni sezon için siyah beyazlıların hedefinde olduğu öne sürülmüştü.
Rennes ile sözleşmesi sona eren futbolcu için kulüp başkanından da açıklama geldi.