Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı

Teknik direktörlük görevine Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların transfer listesinde olduğu iddia edilen Hatem Ben Arfa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
3 Haziran 2019 Pazartesi 21:22
Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

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Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandıktan sonra gözler transfere çevrilmişti.

Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı

Siyah-beyazlıların gündemdeki isimlerden biri de Ben Arfa olmuştu.

Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı

Fransız futbolcunun yeni sezon için siyah beyazlıların hedefinde olduğu öne sürülmüştü.

Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı

Rennes ile sözleşmesi sona eren futbolcu için kulüp başkanından da açıklama geldi.

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