Transferde Ben Arfa müjdesi! Başkanı açıkladı

Teknik direktörlük görevine Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların transfer listesinde olduğu iddia edilen Hatem Ben Arfa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

3 Haziran 2019 Pazartesi 21:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





