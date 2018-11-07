Tek yol zafer! - Galeri - Fotomaç
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    Tek yol zafer!

    Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için zorlu Belçika deplasmanından üç puanla ayrılmayı hedefliyor
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 21:43:25 Güncelleme: 21:50:09
    Tek yol zafer!

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında I grubunda Belçika'nın Genk takımına konuk oluyor.

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    Tek yol zafer!

    Beşiktaş için bu akşam oynanacak Genk karşılaşması Avrupa macerasını belirleme açısından büyük önem taşıyor

    Tek yol zafer!

    Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda önce Malmö'ye 2-0, ardından da sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu.

    Tek yol zafer!

    Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor.

    Tek yol zafer!

    Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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