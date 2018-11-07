Tek yol zafer! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Tek yol zafer!
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için zorlu Belçika deplasmanından üç puanla ayrılmayı hedefliyor
7 Kasım 2018 Çarşamba, 21:43:25
Güncelleme: 21:50:09
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında I grubunda Belçika'nın Genk takımına konuk oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş için bu akşam oynanacak Genk karşılaşması Avrupa macerasını belirleme açısından büyük önem taşıyor
Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda önce Malmö'ye 2-0, ardından da sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu.
Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor.
Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.