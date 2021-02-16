Galeri Beşiktaş Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, zorlu hava şartları altında oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını yeniden eşitledi. Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, Sinan Vardar köşe yazısında siyah-beyazlıların yıldız ismini ön plana çıkardı. İşte o yazılar...

Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR

Öncelikle olağanüstü hava şartlarından dolayı maçın akşam saatinden öğlene alınması çok doğru bir karardı. TFF'yi bu kararından dolayı tebrik ederim. Beşiktaş dün hak ederek kazandı. Konya'daki 120 dakikanın ardından yorgun bekliyordum ama dün alkışı hak eden bir mücadele gösterdi.

Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu olağanüstü kış şartlarında yıldız oyuncunuzun sahneye çıkması gerekir. Ghezzal da dün öyle bir zamanda öyle bir gol attı ki 3 puanı kolaylaştırdı. Ghezzal ve Rosier saha içinde takımı ateşleyen isimlerdi. Rosier kendine nasıl dikkat ediyorsa; her maç üstüne koyarak oynuyor.

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Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki Necip Uysal'dı. Kaptan Necip'in yedek beklediği yıllara yazık olmuş. Josef, Dorukhan, Atiba başta olmak üzere takım olarak tüm oyuncular çok koştu. Tabir-i yerindeyse takım; Sergen Hoca'nın istediği gibi savaştı.

Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlı takımda; dün Aboubakar ve Larin son haftalardaki formsuzluklarını sürdürdü. Özellikle Aboubakar öyle pozisyonlardan yararlanamadı ki saç-baş yoldurdu. Allahtan Ersin sahneye çıktı da, 1-0'ken rakibe gol izni vermedi.

Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Cenk Tosun, attığı gollerle geri döndüğünü gösterdi. Gol vuruşları çok klastı. Süper transfer olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi.

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