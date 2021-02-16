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Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, zorlu hava şartları altında oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını yeniden eşitledi. Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, Sinan Vardar köşe yazısında siyah-beyazlıların yıldız ismini ön plana çıkardı. İşte o yazılar...
16 Şubat 2021 Salı 08:42, Güncelleme 16.02.2021 08:52
Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi