Son dakika transfer haberi! Talisca ve vatandaşlık kararı... Beşiktaş haberleri

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fikret Orman'ın ardından kulübün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Talisca transferine dair konuşmuştu. Brezilyalı oyuncu alışılagelmedik bir karar aldı. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...