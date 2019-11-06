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Son dakika transfer haberi! Talisca ve vatandaşlık kararı... Beşiktaş haberleri
Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fikret Orman'ın ardından kulübün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Talisca transferine dair konuşmuştu. Brezilyalı oyuncu alışılagelmedik bir karar aldı. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
6 Kasım 2019 Çarşamba 12:38
Güncelleme: 06.11.2019 12:53
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Sakatlık belasından kurtulamayan Beşiktaş, gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşıyor...
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın siyah beyazlı kurmaylar ile bir araya gelmesi sonrası takımla ilgili bir rapor hazırladığı öğrenildi.
Avcı'nın raporunda yer alan bilgiler doğrultusundan sakat oyuncuların da varlığına binaen Beşiktaş yönetimi harekete geçti...
Transfer hamlelerine start veren siyah beyazlıların hedefindeki isimlerin de bir çoğu belli...
Hatırlanacağı üzere Ahmet Nur Çebi başkan olduktan sonra yaptığı açıklamalardan en dikkat çekeni transferde isimler vermesiydi.