Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibi karşısında rahat bir galibiyet alırken, maça Michy Batshuayi damgasını vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız, 7. ve 52. dakikalarda attığı 2 golle galibiyette başrol oynarken, özellikle attığı ikinci gol bir hayli ilginçti. Batshuayi'nin performansına hayran kalan siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan övgü dolu paylaşımlarda bulundular. İşte o paylaşımlar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerken, 2 gol atan Michy Batshuayi karşılaşmaya damgasını vurdu. Özellikle attığı ikinci golle dikakt çeken Belçikalı yıldıza Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti
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