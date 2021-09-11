GaleriBeşiktaşSon dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti
Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibi karşısında rahat bir galibiyet alırken, maça Michy Batshuayi damgasını vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız, 7. ve 52. dakikalarda attığı 2 golle galibiyette başrol oynarken, özellikle attığı ikinci gol bir hayli ilginçti. Batshuayi'nin performansına hayran kalan siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan övgü dolu paylaşımlarda bulundular. İşte o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 11.09.2021 22:00 , Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 22:02
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçına Michy Batshuayi 2 golle damga vurdu! Beşiktaş taraftarını mest etti