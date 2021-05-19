GaleriBeşiktaşSon dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!
Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da Antalyaspor'u 2-0'lık skorla deviren Beşiktaş sezonu 2 kupa ile tamamlamayı başardı. Süper Lig'de şampiyonluğuna ilan eden siyah-beyazlılar, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı. Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 18:08 , Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 18:09
Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!