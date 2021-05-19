Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da Antalyaspor'u 2-0'lık skorla deviren Beşiktaş sezonu 2 kupa ile tamamlamayı başardı. Süper Lig'de şampiyonluğuna ilan eden siyah-beyazlılar, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı. Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti. İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde tekne eşlik etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!

Süper Lig'de şampiyonluğuna ilan eden Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!

Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!

Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı. İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'dan böyle geçti!
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