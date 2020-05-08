Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı

Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı

Corona virüsü arasının ardından saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta transfer gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın başa gelmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan genç yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. Rusya Premier Ligi takımlarından olan Zenit, Beşiktaş'ın genç yıldızına kancayı taktı. İşte dev transfere dair tüm detaylar...
8 Mayıs 2020 Cuma 10:00 Güncelleme: 08.05.2020 10:01
Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı

Yönetim bu dönemde Karius'un gitmesiyle kaleci arayışlarına hız verirken, diğer yandan da kanat oyuncusu takviyesi için görüşmelerine devam ediyor.

Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı

Siyah beyazlı kulüp transferde yoğun arayış içerisine girerken, Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gol atarak yıldızlaşan ve galibiyeti takımına getiren genç yıldız Umut Nayir için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta Sergen Yalçın geldikten sonra takımda az şans bulan Umut Nayir'in Zenit'in radarına girdiği iddia edildi.

Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı

Zenit'in Siyah- Beyazlı oyuncuyla ciddi biçimde ilgilendiği ve sezon sonunda Umut için Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA