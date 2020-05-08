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Sergen Yalçın'la şans bulamamıştı! Dev kulüp kapısını çaldı
Corona virüsü arasının ardından saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta transfer gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın başa gelmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan genç yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. Rusya Premier Ligi takımlarından olan Zenit, Beşiktaş'ın genç yıldızına kancayı taktı. İşte dev transfere dair tüm detaylar...
8 Mayıs 2020 Cuma 10:00
Güncelleme: 08.05.2020 10:01
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında gerilerde kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Yönetim bu dönemde Karius'un gitmesiyle kaleci arayışlarına hız verirken, diğer yandan da kanat oyuncusu takviyesi için görüşmelerine devam ediyor.
Siyah beyazlı kulüp transferde yoğun arayış içerisine girerken, Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gol atarak yıldızlaşan ve galibiyeti takımına getiren genç yıldız Umut Nayir için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta Sergen Yalçın geldikten sonra takımda az şans bulan Umut Nayir'in Zenit'in radarına girdiği iddia edildi.
Zenit'in Siyah- Beyazlı oyuncuyla ciddi biçimde ilgilendiği ve sezon sonunda Umut için Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planladığı gelen bilgiler arasında.