Şenol Güneşten Vagner Love kararı! - Galeri - Fotomaç
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Şenol Güneş'ten Vagner Love kararı!
Şenol Güneş, Kayserispor ile oynayacakları Süper Lig maçı öncesi kadroda sürpriz değişikliklere gitmeyi planlıyor.
27 Eylül 2018 Perşembe, 09:37:49
Güncelleme: 09:40:20
Şenol Güneş'ten Vagner Love kararı!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Kayserispor ile oynayacağı maça odaklandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şenol Güneş'ten Vagner Love kararı!
Bu maçta teknik direktör Şenol Güneş'in bir takım değişiklikler yapması bekleniyor.
Şenol Güneş'ten Vagner Love kararı!
LOVE TAKIMA MONTE EDİLECEK
Orta üçlüyü Atiba, Medel ve Ljajic'ten oluşturacak olan Beşiktaş Teknik Dirketörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde maç bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin'i kesecek.
Şenol Güneş'ten Vagner Love kararı!
Küskün golcü Love'ı da takıma monte edecek.
Şenol Güneş'ten Vagner Love kararı!
OĞUZHAN VE TOLGAY KULÜBEYE
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbide oynanan kötü futbol sonrası kadroda revizyona gidecek.