Şenol Güneşten Kariusa kötü haber! - Galeri - Fotomaç
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Şenol Güneş'ten Karius'a kötü haber!
Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, tecrübeli file bekçisinin Genk maçındaki performansını beğendi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 19:33:38
Güncelleme: 20:08:26
Siyah-beyazlı takımda Karius'un yediği gollerden sonra kaleye geçen Tolga Zengin'in şans bulmaya devam edebileceği öğrenildi.
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Son tercihi teknik direktör Şenol Güneş'e bırakan idarecilerin, "Karius birinci kaleci olacak diye bir şart yok" ifadesini kullandığı bildirildi.
Genk maçıyla Beşiktaş kalesini yeniden teslim alan Tolga Zengin'in performansı, siyah-beyazlı yönetimin yüzünü güldürdü.
Liverpool'dan büyük umutlarla transfer edilen Karius'un yediği gollerden rahatsız olan teknik heyet, bu nedenle Tolga'ya şans verirken, bu tercihin sürekli olabileceği ortaya çıktı.
Kaleci tercihi konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'e hiçbir baskıda bulunmayan ve tercihi tamamen hocanın inisiyatifine bırakan yönetimin, "Karius birinci kaleci olacak diye bir şart yok.