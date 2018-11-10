Şenol Güneşten Kariusa kötü haber! - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Şenol Güneş'ten Karius'a kötü haber!

    Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, tecrübeli file bekçisinin Genk maçındaki performansını beğendi.

    10 Kasım 2018 Cumartesi, 19:33:38 Güncelleme: 20:08:26
    Şenol Güneşten Kariusa kötü haber!

    Siyah-beyazlı takımda Karius'un yediği gollerden sonra kaleye geçen Tolga Zengin'in şans bulmaya devam edebileceği öğrenildi.

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    Şenol Güneşten Kariusa kötü haber!

    Son tercihi teknik direktör Şenol Güneş'e bırakan idarecilerin, "Karius birinci kaleci olacak diye bir şart yok" ifadesini kullandığı bildirildi.

    Şenol Güneşten Kariusa kötü haber!

    Genk maçıyla Beşiktaş kalesini yeniden teslim alan Tolga Zengin'in performansı, siyah-beyazlı yönetimin yüzünü güldürdü.

    Şenol Güneşten Kariusa kötü haber!

    Liverpool'dan büyük umutlarla transfer edilen Karius'un yediği gollerden rahatsız olan teknik heyet, bu nedenle Tolga'ya şans verirken, bu tercihin sürekli olabileceği ortaya çıktı.

    Şenol Güneşten Kariusa kötü haber!

    Kaleci tercihi konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'e hiçbir baskıda bulunmayan ve tercihi tamamen hocanın inisiyatifine bırakan yönetimin, "Karius birinci kaleci olacak diye bir şart yok.

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