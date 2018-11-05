Şenol Güneşten Karius kararı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Şenol Güneş'ten Karius kararı!

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Genk maçı öncesi Karius için kararını verdi
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 11:41:57 Güncelleme: 11:42:58
    Şenol Güneşten Karius kararı!

    Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius yediği gollerle tepki toplamaya devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şenol Güneşten Karius kararı!

    Tolga Zengin'den kaleyi teslim alan Alman eldiven şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev yaparken tam 16 gol yedi.

    Şenol Güneşten Karius kararı!

    Maç başına kalesinde 1.4 gol gören Karius, 11 karşılaşmanın 10'unda kalesini kapatamadı.

    Şenol Güneşten Karius kararı!

    Siyah-beyazlı file bekçisi sadece Kayserispor karşılaşmasını gol yemeden tamamlamayı başardı.

    Şenol Güneşten Karius kararı!

    Ligdeki 8 karşılaşmada 9 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta kaleyi korudu ve 7 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN