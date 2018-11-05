Şenol Güneşten Karius kararı! - Galeri - Fotomaç
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Şenol Güneş'ten Karius kararı!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Genk maçı öncesi Karius için kararını verdi
5 Kasım 2018 Pazartesi, 11:41:57
Güncelleme: 11:42:58
Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius yediği gollerle tepki toplamaya devam ediyor.
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Tolga Zengin'den kaleyi teslim alan Alman eldiven şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev yaparken tam 16 gol yedi.
Maç başına kalesinde 1.4 gol gören Karius, 11 karşılaşmanın 10'unda kalesini kapatamadı.
Siyah-beyazlı file bekçisi sadece Kayserispor karşılaşmasını gol yemeden tamamlamayı başardı.
Ligdeki 8 karşılaşmada 9 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta kaleyi korudu ve 7 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.