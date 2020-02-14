Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: "Yükselişi suni"

"Benim için çok şaşırtıcı bir ilk yarı oldu. Başakşehir-Beşiktaş maçı şöyle bir maç. Seninle sohbet ederiz, naber nasıl gidiyor falan, sonra bir bakarız 'aaa gol olmuş' deriz. Öyle bir maç. 'Aaa gol olmuş' dedirtecek bir maç."