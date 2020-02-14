Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: "Yükselişi suni"

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İkide iki yaparak çıkışa geçen siyah-beyazlı ekipte yükselişin suni olduğunu dile getiren Dilmen, "Sergen Yalçın ile yükselişin suni olduğunu da görüyordum ben" ifadelerini kullandı.
14 Şubat 2020 Cuma 23:19
Güncelleme: 14.02.2020 23:19
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Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı.
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Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü ise 50. dakikada Demba Ba kaydetti. Bu skorla birlikte Boz Baykuşlar, maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş değerlendirmelere imza attı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Kadrolara baktığımızda, bu maçın bu tempo ve ilk yarıda 1'er pozisyonla biteceğini söylesek inanmaz kimse. Maçtan önceki yorumumda, çok iddialı konuşmak doğru değil, ama en son 0-0 biter maç dedim."
"Benim için çok şaşırtıcı bir ilk yarı oldu. Başakşehir-Beşiktaş maçı şöyle bir maç. Seninle sohbet ederiz, naber nasıl gidiyor falan, sonra bir bakarız 'aaa gol olmuş' deriz. Öyle bir maç. 'Aaa gol olmuş' dedirtecek bir maç."