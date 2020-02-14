Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: 'Yükselişi suni' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: "Yükselişi suni"

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İkide iki yaparak çıkışa geçen siyah-beyazlı ekipte yükselişin suni olduğunu dile getiren Dilmen, "Sergen Yalçın ile yükselişin suni olduğunu da görüyordum ben" ifadelerini kullandı.
14 Şubat 2020 Cuma 23:19 Güncelleme: 14.02.2020 23:19
Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı.

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Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni

Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü ise 50. dakikada Demba Ba kaydetti. Bu skorla birlikte Boz Baykuşlar, maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş değerlendirmelere imza attı.

Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ

"Kadrolara baktığımızda, bu maçın bu tempo ve ilk yarıda 1'er pozisyonla biteceğini söylesek inanmaz kimse. Maçtan önceki yorumumda, çok iddialı konuşmak doğru değil, ama en son 0-0 biter maç dedim."

Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni

"Benim için çok şaşırtıcı bir ilk yarı oldu. Başakşehir-Beşiktaş maçı şöyle bir maç. Seninle sohbet ederiz, naber nasıl gidiyor falan, sonra bir bakarız 'aaa gol olmuş' deriz. Öyle bir maç. 'Aaa gol olmuş' dedirtecek bir maç."

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