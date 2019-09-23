Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta çok konuşulan bir kırmızı kart pozisyonu yaşandı. Medipol Başakşehir futbolcusu Gulbrandsen, Douglas ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular hakeme kırmızı kart itirazında bulundu ancak hakem Suat Arslanboğa faulü Beşiktaş lehine verdi. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen çok konuşulan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
23 Eylül 2019 Pazartesi 21:45
Güncelleme: 23.09.2019 21:48
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Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk yarısının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
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45+1. dakikada Başakşehir'den Guldbrandsen ve Beşiktaş'tan Douglas arasında yaşanan ikili pozisyonda Guldbrandsen kendisini yerde buldu ve hakemden kart bekledi.
Karşılaşmanın hakemmi Suat Arslanboğa ise Guldbrandsen'in Douglas'a faul yaptığı kararını verdi ve hemen ardından ilk yarıyı bitirdi.
BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ GELDİ
Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Başakşehirli futbolcular, Arslanboğa'ya tepki gösterirken ''Neden VAR'a bakmıyorsun?'' eleştirisinde bulundu.
Bu tepkilerin ardından Arslanboğa, Başakşehir'den Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stephan Tomas'a sarı kart gösterdi.