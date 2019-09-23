Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta çok konuşulan bir kırmızı kart pozisyonu yaşandı. Medipol Başakşehir futbolcusu Gulbrandsen, Douglas ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Başakşehirli futbolcular hakeme kırmızı kart itirazında bulundu ancak hakem Suat Arslanboğa faulü Beşiktaş lehine verdi. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen çok konuşulan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:45 Güncelleme: 23.09.2019 21:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





