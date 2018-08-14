Ricardo Quaresmaya 4 milyon Euro...

14 Ağustos 2018 Salı, 10:01:59
Güncelleme: 10:04:18
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Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...
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Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan ancak gitmeyen Ricardo Quaresma ile bu kez efsane olduğu kulüp ilgileniyor.
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Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...
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Geçen sezonu Porto ve Benfica'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Sporting Lizbon, yeni sezonda taraftarını harekete geçirmek için düğmeye bastı.
Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...
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Portekiz ekibinde Eylül ayında yapılacak yönetim seçimi öncesi Quaresma'nın seçim kozu olarak gündeme geldiği belirtiliyor. Geçen sezon çalkantılı bir dönem geçiren ve taraftarıyla arası bozuk olan Portekiz spor kamuoyu, kulübün eski parlak günlerine Quaresma'yla dönebileceğine inanıyor.
Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...
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LENS'İN PERFORMANSI RAHATLATTI
Portekiz'de 1 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi Quaresma için menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a öneriler yapıldığı biliniyor.
Ricardo Quaresma'ya 4 milyon Euro...
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Sporting bu konuda 4 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Beşiktaş ise daha önce Çin ve Suudi Arabistan'dan gelen 10 milyon euroya yakın teklifler nedeniyle çekimser yaklaşıyor.