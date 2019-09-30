Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın!

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak 6. hafta sonunda küme düşme potasında yer alan Beşiktaş'ta yönetim krizi de devam ediyor... Başkan Fikret Orman'ın 'Görevimi bırakıyorum' demesinin ardından bir toplantı yapıldı ancak henüz bir netice açıklanmadı. Orman'ın göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken taraftarlar da hem yönetimi hem teknik ekibi adeta topa tutuyor... 6 haftada toplanan 5 puan sonrası siyah beyazlılar kriz zirve yaparken Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oktay Derelioğlu yaşananları değerlendirdi. Derelioğlu, Türk futboluna ve Beşiktaş'a dair çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken Fikret Orman için de sert eleştirilerde bulundu. İşte teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yaptığımız röportaj... (fotomac.com.tr / Tarık Demir)