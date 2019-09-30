Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın!

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak 6. hafta sonunda küme düşme potasında yer alan Beşiktaş'ta yönetim krizi de devam ediyor... Başkan Fikret Orman'ın 'Görevimi bırakıyorum' demesinin ardından bir toplantı yapıldı ancak henüz bir netice açıklanmadı. Orman'ın göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken taraftarlar da hem yönetimi hem teknik ekibi adeta topa tutuyor... 6 haftada toplanan 5 puan sonrası siyah beyazlılar kriz zirve yaparken Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oktay Derelioğlu yaşananları değerlendirdi. Derelioğlu, Türk futboluna ve Beşiktaş'a dair çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken Fikret Orman için de sert eleştirilerde bulundu. İşte teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yaptığımız röportaj... (fotomac.com.tr / Tarık Demir)

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:58 Güncelleme: 30.09.2019 15:00
Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın!

Beşiktaş'ın kötü gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yaşananlar çok daha eskiye gidersek rahmetli Süleyman Seba döneminde de olmuştu. Yani mali sıkıntıların sportif başarıya yansıması normal. Ama şu anki Beşiktaş'ta yönetimden kaynaklı sıkıntılar var. Takım kötü yönetiliyor. Oyunculardan ya da sponsorlardan elde edilen paraların nasıl kullanıldığı önemli bir konu. Taraftarlar 'Paralar nerede? diye sormakta haklı. Haliyle başarısızlıklar

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Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın!

Peki, sizce kulüp kasasına giren paralar nasıl değerlendirilmeliydi?

Fikret Orman döneminde önemli sportif başarılar da elde edildiğini biliyoruz. O dönemlerde takım kadrosu korunamadı. Her sene değişik bir takım izledik. Başarısını kanıtlamış isimlerle devam edilmedi. Bu oyuncular bir şekilde kadroda tutulmalıydı. Ama Beşiktaş'ı yönetenlerin niyeti kötü olduğu için ne Şampiyonlar Ligi'nden kazanılan ne de oyuncu satışlarından gelen paralar doğru değerlendirilmedi.

Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın!

Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi nedir?

Paralardan bahsettim. Bu paraların bence altyapıda kullanılması Türk futbolunun da gelişimini sağlayacaktır. Bu yalnızca Beşiktaş için değil bütün kulüpler için geçerli. 3. lig kulüplerine kadar kulüpler batık durumda ve buna 'Dur' diyen de yok. Çok kötü bir süreç yaşadık hala da yaşıyoruz.

Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın!

Futbolumuzda mali başarı ön planda. Buna odaklandıkça sportif başarıyı ıskalıyoruz. Mali başarı ile sportif başarı birbirine paralel gitmeli. Biri diğerinden bağımsız olamaz, olmamalı. İyi hamleler yapılırsa sadece Beşiktaş değil bütün takımlar mevcut durumlarından kurtulabilir.

Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın!

Peki, genel olarak neler yapılmalı? Ya da örnekleriniz var mı?

Galatasaray'ın Falcao transferi bahsettiğim konuyla alakalı olarak iyi bir örnek. 33-34 yaşındaki bir oyuncuya 6-7 milyon euro veriliyor. Mali krizler olmasına rağmen transferlere paralar yağdırılıyor hala. Neden? Bu parayı alıp altyapıda değerlendirsene.

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