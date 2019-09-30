Oktay Derelioğlu: Gösteriş düşkünü Fikret Orman Beşiktaş'ı artık bıraksın!
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak 6. hafta sonunda küme düşme potasında yer alan Beşiktaş'ta yönetim krizi de devam ediyor... Başkan Fikret Orman'ın 'Görevimi bırakıyorum' demesinin ardından bir toplantı yapıldı ancak henüz bir netice açıklanmadı. Orman'ın göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken taraftarlar da hem yönetimi hem teknik ekibi adeta topa tutuyor... 6 haftada toplanan 5 puan sonrası siyah beyazlılar kriz zirve yaparken Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oktay Derelioğlu yaşananları değerlendirdi. Derelioğlu, Türk futboluna ve Beşiktaş'a dair çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken Fikret Orman için de sert eleştirilerde bulundu. İşte teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yaptığımız röportaj... (fotomac.com.tr / Tarık Demir)
Beşiktaş'ın kötü gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yaşananlar çok daha eskiye gidersek rahmetli Süleyman Seba döneminde de olmuştu. Yani mali sıkıntıların sportif başarıya yansıması normal. Ama şu anki Beşiktaş'ta yönetimden kaynaklı sıkıntılar var. Takım kötü yönetiliyor. Oyunculardan ya da sponsorlardan elde edilen paraların nasıl kullanıldığı önemli bir konu. Taraftarlar 'Paralar nerede? diye sormakta haklı. Haliyle başarısızlıklar
Peki, sizce kulüp kasasına giren paralar nasıl değerlendirilmeliydi?
Fikret Orman döneminde önemli sportif başarılar da elde edildiğini biliyoruz. O dönemlerde takım kadrosu korunamadı. Her sene değişik bir takım izledik. Başarısını kanıtlamış isimlerle devam edilmedi. Bu oyuncular bir şekilde kadroda tutulmalıydı. Ama Beşiktaş'ı yönetenlerin niyeti kötü olduğu için ne Şampiyonlar Ligi'nden kazanılan ne de oyuncu satışlarından gelen paralar doğru değerlendirilmedi.
Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi nedir?
Paralardan bahsettim. Bu paraların bence altyapıda kullanılması Türk futbolunun da gelişimini sağlayacaktır. Bu yalnızca Beşiktaş için değil bütün kulüpler için geçerli. 3. lig kulüplerine kadar kulüpler batık durumda ve buna 'Dur' diyen de yok. Çok kötü bir süreç yaşadık hala da yaşıyoruz.
Peki, genel olarak neler yapılmalı? Ya da örnekleriniz var mı?
Galatasaray'ın Falcao transferi bahsettiğim konuyla alakalı olarak iyi bir örnek. 33-34 yaşındaki bir oyuncuya 6-7 milyon euro veriliyor. Mali krizler olmasına rağmen transferlere paralar yağdırılıyor hala. Neden? Bu parayı alıp altyapıda değerlendirsene.