Oğuzhandan Şenol Güneşe şok tepki! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e şok tepki!

    Beşiktaş-Kayserispor maçında Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
    30 Eylül 2018 Pazar, 10:10:21 Güncelleme: 10:12:53
    Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e şok tepki!
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    Oğuzhandan Şenol Güneşe şok tepki!

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 7. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı.

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    Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e şok tepki!
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    • 6
    Oğuzhandan Şenol Güneşe şok tepki!

    Maçın 60. dakikasında oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmayarak bu karara tepki gösterdi.


    Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e şok tepki!
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    • 6
    Oğuzhandan Şenol Güneşe şok tepki!

    QUARESMA'YI HATIRLATTI

    Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde 90. dakikada oyundan alınan Quaresma yedek kulübesinde oldukça sinirlenerek hocası Şenol Güneş'in bu kararına tepki gösterdi.

    Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e şok tepki!
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    • 6
    Oğuzhandan Şenol Güneşe şok tepki!

    Beşiktaş - Kayserispor maçında da Oğuzhan, oyundan alındıktan sonra teknik direktör Şenol Güneş'in uzattığı elini sıkmayarak direkt olarak yedek kulübesine gitti.

    Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e şok tepki!
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    Oğuzhandan Şenol Güneşe şok tepki!

    Oğuzhan bu karardan memnun görünmedi. (FutbolArena)

    Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e şok tepki!
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    Oğuzhandan Şenol Güneşe şok tepki!
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