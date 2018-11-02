Moussa Dembele harekatı! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Moussa Dembele harekatı!

    Beşiktaş'ın, Tottenham forması giyen Belçikalı futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı.
    2 Kasım 2018 Cuma, 11:28:29 Güncelleme: 11:29:31
    Moussa Dembele harekatı!

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; devre arası transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen yönetim kurulu, orta sahada görev yapan Mousa Dembele için düğmeye bastı.

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    Moussa Dembele harekatı!

    Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya geldikleri ve yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı.

    Moussa Dembele harekatı!

    Çaykur Rizespor karşısında aldığı farklı galibiyetle üstündeki kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta, yönetim kurulu kadroyu daha güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalara hız verdi.

    Moussa Dembele harekatı!

    Bir yandan şampiyonluk yarışı için yoğun çaba harcayan, diğer taraftan transfer çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılar, Mousa Dembele ile temasa geçti.

    Moussa Dembele harekatı!

    İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Mousa Dembele için uzun süredir beklemede olan yöneticiler, Belçikalı yıldız oyuncunun transferi konusunda kolları sıvadı.

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