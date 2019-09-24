Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının en gergin isimlerinden olan Adem Ljajic, 90 dakika bitiminde de sakinleşmedi. Özellikle ilk yarıdaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve hakem Suat Arslanboğa'ya karşı sergilediği fiziksel temas nedeniyle sarı kartla cezalandırılan Sırp oyuncu, maç sonrası da ilginç bir tepki verdi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...