Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının en gergin isimlerinden olan Adem Ljajic, 90 dakika bitiminde de sakinleşmedi. Özellikle ilk yarıdaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve hakem Suat Arslanboğa'ya karşı sergilediği fiziksel temas nedeniyle sarı kartla cezalandırılan Sırp oyuncu, maç sonrası da ilginç bir tepki verdi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

24 Eylül 2019 Salı 09:57 Güncelleme: 24.09.2019 10:07
Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Vodafone Park'ta haftanın en dikkat çeken maçı olarak öne çıkan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesi 1-1 tamamlandı.

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Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Hareketliliğin yanı sıra zaman zaman tansiyonun zirve yaptığı karşılaşmanın sonunda ise Beşiktaş cephesinde Ljajic şaşkınlığı yaşandı...

Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Maç içerisinde çok gergin olduğu gözlenen yıldız futbolcu mücadele sonunda da bu duruşunu devam ettirdi.

Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Vodafone Park'ta bu sezon oynanan her maç sonrası olduğu gibi protokol tribünündeki yemeğe teknik ekip ve oyuncular davet edilmesine rağmen Ljajic tavır alarak yemeğe katılmadı.

Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Görevlilerin ısrarlarına rağmen olumsuz yanıt veren Sırp futbolcu, takım arkadaşlarını da beklemeden Vodafone Park'ı terk etti.

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Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri

Öte yandan maçı sarı kart görerek tamamlayan Ljajic, cezalı duruma düştüğü için önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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