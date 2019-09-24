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Maçın ardından bunu yaptı... Beşiktaş'ta Ljajic şaşkınlığı! Son dakika haberleri
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının en gergin isimlerinden olan Adem Ljajic, 90 dakika bitiminde de sakinleşmedi. Özellikle ilk yarıdaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve hakem Suat Arslanboğa'ya karşı sergilediği fiziksel temas nedeniyle sarı kartla cezalandırılan Sırp oyuncu, maç sonrası da ilginç bir tepki verdi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...
24 Eylül 2019 Salı 09:57
Güncelleme: 24.09.2019 10:07
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Vodafone Park'ta haftanın en dikkat çeken maçı olarak öne çıkan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesi 1-1 tamamlandı.
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Hareketliliğin yanı sıra zaman zaman tansiyonun zirve yaptığı karşılaşmanın sonunda ise Beşiktaş cephesinde Ljajic şaşkınlığı yaşandı...
Maç içerisinde çok gergin olduğu gözlenen yıldız futbolcu mücadele sonunda da bu duruşunu devam ettirdi.
Vodafone Park'ta bu sezon oynanan her maç sonrası olduğu gibi protokol tribünündeki yemeğe teknik ekip ve oyuncular davet edilmesine rağmen Ljajic tavır alarak yemeğe katılmadı.
Görevlilerin ısrarlarına rağmen olumsuz yanıt veren Sırp futbolcu, takım arkadaşlarını da beklemeden Vodafone Park'ı terk etti.