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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken golcü futbolcu Burak Yılmaz için Lecce'nin ısrarı sürüyor. Siyah-Beyazlı yönetimin takımda tutmak için, Lecce'nin ise takımına katmak için yoğun mesai harcadığı Burak Yılmaz için Beşiktaş cephesinden Ali Naibi konuyla ilgili bir açıklama yapmış oyuncunun takımda kalacağını söylemişti. Ancak Lecce golcü isimden vazgeçmemişti. Burak'ın geleceği halen netlik kazanmamışken, İtalyan ekibinden konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:34
Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!

Transfer döneminin en suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş, ilk transferini Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Tyler Boyd ile yapmıştı.

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Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!

Sezon sonunda takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren, siyah-beyazlı yönetim yeni hocasıyla başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!

Takıma yapılan takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, Avcı'nın takımda kalmasını istediği isimleri de elinde tutmak için girişimlerini sürdürüyor.

Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!

Kartal'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için Lecce birçok kez Beşiktaş'ın kapısını çalmış teklif götürmüştü.

Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!

Hatta Lecce taraftarları Burak için özel bir beste yapıp yayınlamış ve oyuncuyu takımda görmeyi ne kadar istediklerini bu video ile göstermişlerdi.

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