Lecce'den Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken golcü futbolcu Burak Yılmaz için Lecce'nin ısrarı sürüyor. Siyah-Beyazlı yönetimin takımda tutmak için, Lecce'nin ise takımına katmak için yoğun mesai harcadığı Burak Yılmaz için Beşiktaş cephesinden Ali Naibi konuyla ilgili bir açıklama yapmış oyuncunun takımda kalacağını söylemişti. Ancak Lecce golcü isimden vazgeçmemişti. Burak'ın geleceği halen netlik kazanmamışken, İtalyan ekibinden konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...