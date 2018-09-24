Kadıköyde Quaresma krizi! - Galeri - Fotomaç
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Kadıköy'de Quaresma krizi!
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.
24 Eylül 2018 Pazartesi, 23:37:58
Güncelleme: 23:39:50
Kadıköy'de Quaresma krizi!
Maça damga vuran anlardan biri ise Quaresma'nın oyundan alındığı zaman gerçekleşti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadıköy'de Quaresma krizi!
Quaresma, 90+1. dakikada oyundan alındı ve yerine Necip Uysal girdi.
Kadıköy'de Quaresma krizi!
Quaresma yavaş yavaş kenara geldi.
Kadıköy'de Quaresma krizi!
Bu sırada kendisini karşılayan teknik direktör Şenol Güneş'in elini ittirdi.
Kadıköy'de Quaresma krizi!
Şenol Güneş bu harekete bir tepki vermedi.