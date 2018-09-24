Kadıköyde Quaresma krizi! - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Kadıköy'de Quaresma krizi!

    Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.
    24 Eylül 2018 Pazartesi, 23:37:58 Güncelleme: 23:39:50
    Kadıköy'de Quaresma krizi!
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    Kadıköyde Quaresma krizi!

    Maça damga vuran anlardan biri ise Quaresma'nın oyundan alındığı zaman gerçekleşti.

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    Kadıköy'de Quaresma krizi!
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    Kadıköyde Quaresma krizi!

    Quaresma, 90+1. dakikada oyundan alındı ve yerine Necip Uysal girdi.

    Kadıköy'de Quaresma krizi!
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    Kadıköyde Quaresma krizi!

    Quaresma yavaş yavaş kenara geldi.

    Kadıköy'de Quaresma krizi!
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    Kadıköyde Quaresma krizi!

    Bu sırada kendisini karşılayan teknik direktör Şenol Güneş'in elini ittirdi.

    Kadıköy'de Quaresma krizi!
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    Kadıköyde Quaresma krizi!

    Şenol Güneş bu harekete bir tepki vermedi.

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