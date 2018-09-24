Kadıköy'de Quaresma krizi!

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.

24 Eylül 2018 Pazartesi, 23:37:58 Güncelleme: 23:39:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





