Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu sezon kadro yapılanmasında şans vermeyi düşünmediği Jeremain Lens'e flaş bir talip çıktı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcu ile yollarını ayırıp o bölgeyi Konoplyanka ile doldurmayı planlıyor. İşte Jeremain Lens ile ilgili yaşanan son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş son dakika haberleri...

20 Ağustos 2019 Salı 22:08 Güncelleme: 20.08.2019 22:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





