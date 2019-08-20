Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu sezon kadro yapılanmasında şans vermeyi düşünmediği Jeremain Lens'e flaş bir talip çıktı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcu ile yollarını ayırıp o bölgeyi Konoplyanka ile doldurmayı planlıyor. İşte Jeremain Lens ile ilgili yaşanan son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş son dakika haberleri...
20 Ağustos 2019 Salı 22:08 Güncelleme: 20.08.2019 22:32
Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu!

Sezona farklı Sivasspor mağlubiyeti ile başlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu!

Buna göre Konoplyanka transferinde sona yaklaşan Beşiktaş'ta mevcut oyuncuların geleceği belirsizliğini koruyordu.

Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu!

Özellikle bu sezon kadroda düşünülmeyen Jeremain Lens'in akıbeti merak ediliyordu.

Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu!

Hollanda basınından Hollandalı futbolcunun transferi ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

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