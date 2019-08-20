Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş lige çok kötü bir başlangıç yaptı. Son 6 sezona galibiyetle başlayan siyah-beyazlılarda Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları da başladı. Transferde de atağa kalkan Beşiktaş 3 bombayı birden patlatacak. İşte son gelişmeler...
20 Ağustos 2019 Salı 09:28 Güncelleme: 20.08.2019 09:32
Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı

Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı

6 sezon sonra yeni sezona galibiyetle başlayamayan Kara Kartal'da transferleri açıklamak için girişimlerini arttırdı.

Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı

Sivasspor'a 3-0 yenilerek taraftarını üzen Beşiktaş'ta transferlerle taraftarın gönlü alınacak.

Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı

Beşiktaş, transferde atağa kalkarak 3 isimde mutlu sona yaklaştı. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı

Sivas hezimeti sonrası taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı.

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