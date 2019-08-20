Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş lige çok kötü bir başlangıç yaptı. Son 6 sezona galibiyetle başlayan siyah-beyazlılarda Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları da başladı. Transferde de atağa kalkan Beşiktaş 3 bombayı birden patlatacak. İşte son gelişmeler...

20 Ağustos 2019 Salı 09:28 Güncelleme: 20.08.2019 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





