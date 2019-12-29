İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına resmen başladı... Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde Avrupa'dan ve dünyadan bir çok yıldızı kadrosuna katmak için uğraş veren Kara Kartal'a ocak transfer sezonunun ilk bombası İtalya'dan geliyor... İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'i sallayacak o transferi ve yaşanan gelişmelere dair tüm detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

29 Aralık 2019 Pazar 13:37 Güncelleme: 29.12.2019 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





