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İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor
Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına resmen başladı... Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde Avrupa'dan ve dünyadan bir çok yıldızı kadrosuna katmak için uğraş veren Kara Kartal'a ocak transfer sezonunun ilk bombası İtalya'dan geliyor... İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'i sallayacak o transferi ve yaşanan gelişmelere dair tüm detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
29 Aralık 2019 Pazar 13:37
Güncelleme: 29.12.2019 13:37
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Sezona yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, yeni bir sisteme alışabilmek için büyük çaba sarf etmişti..
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Özellikle Burak Yılmaz'ın sakatlığı, siyah-beyazlıların gol yollarındaki dengelerini bozmuş ve alınan kötü sonuçlar camiada büyük bir umutsuzluk kaplanmasına sebebiyet vermişti.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 3. bölgede Nkoudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir gibi isimlerin olmasına karşın forvette Burak'ın yanlız kaldığını ve sakalandığı zamanlarda iyi bir alternatifi olmadığı görüşüne hakimdi.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta scoutlar, maliyeti düşük veya kiralanabilecek isimlere yoğunlaşmış durumda.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, Burak'ın yanına iyi bir golcü, Umut Nayir'e ise iyi bir alternatif arıyordu...