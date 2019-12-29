İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor

İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına resmen başladı... Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde Avrupa'dan ve dünyadan bir çok yıldızı kadrosuna katmak için uğraş veren Kara Kartal'a ocak transfer sezonunun ilk bombası İtalya'dan geliyor... İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'i sallayacak o transferi ve yaşanan gelişmelere dair tüm detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
29 Aralık 2019 Pazar 13:37 Güncelleme: 29.12.2019 13:37
İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor

Sezona yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, yeni bir sisteme alışabilmek için büyük çaba sarf etmişti..

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İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor

Özellikle Burak Yılmaz'ın sakatlığı, siyah-beyazlıların gol yollarındaki dengelerini bozmuş ve alınan kötü sonuçlar camiada büyük bir umutsuzluk kaplanmasına sebebiyet vermişti.

İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, 3. bölgede Nkoudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir gibi isimlerin olmasına karşın forvette Burak'ın yanlız kaldığını ve sakalandığı zamanlarda iyi bir alternatifi olmadığı görüşüne hakimdi.

İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta scoutlar, maliyeti düşük veya kiralanabilecek isimlere yoğunlaşmış durumda.

İtalyanlar duyurdu! Brezilyalı süper yetenek Beşiktaş'a transfer oluyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, Burak'ın yanına iyi bir golcü, Umut Nayir'e ise iyi bir alternatif arıyordu...

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