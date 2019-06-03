İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, ilk transferini Avusturya'dan yapmaya hazırlanıyor. Transferin bayram tatilinin ardından açıklanması bekleniyor.
3 Haziran 2019 Pazartesi 14:12 Güncelleme: 03.06.2019 14:12
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor...

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, ilk transferini Avusturya'dan yapmaya hazırlanıyor.

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olan Doğan Erdoğan için resmi görüşmelere başlayan siyah beyazlılar, bonservis için anlaşma noktasına gelmiş durumda.

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

22 yaşındaki genç oyuncu için Linz'e 200 bin Euro bonservis ödemeyi kabul eden Beşiktaş, son anda bir aksilik olmazsa bayram tatili sonrasında bu transferi açıklayacak.

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Abdullah Avcı'nın istediği gibi merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da kullanabiliyor.

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