Beşiktaş'ta son haftalarda üst üste alınan galibiyetlerle keyifler yerinde. Lige istediği gibi başlayamayan Abdullah Avcı, ligdeki son 9 maçını da kaybederek yakaladığı müthiş ivmeyi sürdürme gayretinde. Öte yandan genç isimlere de oldukça önem veren tecrübeli teknik adam altyapıdan yetişen birçok isme yakın ilgi gösteriyor. İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu...
10 Aralık 2019 Salı 15:34
Güncelleme: 10.12.2019 15:43
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AVCI'NIN GENÇLERİ Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımda göreve geldiğinden beri genç jenerasyonun takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti.
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Avcı, gençlere şans vererek bu isimleri görücüye çıkartmaya devam ediyor. İşte Abdulah Avcı'nın altın gençleri...
ERSİN DESTANOĞLU (19) Genç Milli Takımlarda da forma giyen Ersin Destanoğlu Karius ve Utku'nun arkasında 3. kaleci konumunda bulunuyor.
ERDOĞAN KAYA (18) Genç stoper Erdoğan Kaya, 24 Erzincan maçında formayı sırtına geçirmeyi başardı. Şans bulduğu ilk maçta attığı golle dikkatleri üzerine çekti, hava toplarındaki hakimiyetini gösterdi.
RIDVAN YILMAZ (18) Sol bek mevkiinde forma giyen Rıdvan Yılmaz Milli Takımlardaki çeşitli yaş kategorilerinde kendisini gösterdi. Caner Erkin'in ardından sol bek yetiştirme konusunda sorun yaşayan Türk futbolunun bu mevkiideki en büyük beklenti yaratan isimlerinden biri olmasıyla biliniyor.