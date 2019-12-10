İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu!

İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu!

Beşiktaş'ta son haftalarda üst üste alınan galibiyetlerle keyifler yerinde. Lige istediği gibi başlayamayan Abdullah Avcı, ligdeki son 9 maçını da kaybederek yakaladığı müthiş ivmeyi sürdürme gayretinde. Öte yandan genç isimlere de oldukça önem veren tecrübeli teknik adam altyapıdan yetişen birçok isme yakın ilgi gösteriyor. İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu...

10 Aralık 2019 Salı 15:34 Güncelleme: 10.12.2019 15:43
İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu!

AVCI'NIN GENÇLERİ
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımda göreve geldiğinden beri genç jenerasyonun takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu!

Avcı, gençlere şans vererek bu isimleri görücüye çıkartmaya devam ediyor. İşte Abdulah Avcı'nın altın gençleri...

İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu!

ERSİN DESTANOĞLU (19)
Genç Milli Takımlarda da forma giyen Ersin Destanoğlu Karius ve Utku'nun arkasında 3. kaleci konumunda bulunuyor.

İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu!

ERDOĞAN KAYA (18)
Genç stoper Erdoğan Kaya, 24 Erzincan maçında formayı sırtına geçirmeyi başardı. Şans bulduğu ilk maçta attığı golle dikkatleri üzerine çekti, hava toplarındaki hakimiyetini gösterdi.

İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu!

RIDVAN YILMAZ (18)
Sol bek mevkiinde forma giyen Rıdvan Yılmaz Milli Takımlardaki çeşitli yaş kategorilerinde kendisini gösterdi. Caner Erkin'in ardından sol bek yetiştirme konusunda sorun yaşayan Türk futbolunun bu mevkiideki en büyük beklenti yaratan isimlerinden biri olmasıyla biliniyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN