Beşiktaş'ta son haftalarda üst üste alınan galibiyetlerle keyifler yerinde. Lige istediği gibi başlayamayan Abdullah Avcı, ligdeki son 9 maçını da kaybederek yakaladığı müthiş ivmeyi sürdürme gayretinde. Öte yandan genç isimlere de oldukça önem veren tecrübeli teknik adam altyapıdan yetişen birçok isme yakın ilgi gösteriyor. İşte Abdullah Avcı'nın genç jenerasyonu...