GaleriBeşiktaşFransız basını yazdı! Vincent Aboubakar dev kulübe transfer olacak mı?
Fransız basını yazdı! Vincent Aboubakar dev kulübe transfer olacak mı?
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında Porto'dan eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna dahil etmiş ve yıldız futbolcu son zamanlarda yükselen form grafiği sonrası yeniden Avrupa'da adını duyurmayı başarmıştı. Fransız basını, Lig 1'in dev kulübünün transfer adayları için Aboubakar'ı da önerirken, yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Aralık 2020 Cuma 16:37, Güncelleme 11.12.2020 16:47
Fransız basını yazdı! Vincent Aboubakar dev kulübe transfer olacak mı?