Fikret Orman'dan transfer itirafı! Sezon sonunda...

"Şenol hocamızın gitmesi olağanüstü gibi gözüküyor ancak bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu itibarıyla kendisi milli takıma gidiyor. Bizim işimiz de Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"