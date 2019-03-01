Fikret Orman'dan transfer itirafı! Sezon sonunda...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile olan görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Orman, Kagawa, Ljajic, Fabri ve Beşiktaş'ı gelecek sezon kimin çalıştıracağına dair soruları yanıtladı.
1 Mart 2019 Cuma 19:07
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mustafa Cengiz ile olan görüşmesinin ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.
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Orman sezon sonunda milli takıma gidecek Şenol Güneş için şu ifadeleri kullandı;
"Şenol hocamızın gitmesi olağanüstü gibi gözüküyor ancak bunlar olabilen şeyler. Sezon sonu itibarıyla kendisi milli takıma gidiyor. Bizim işimiz de Beşiktaş'ı başarılı kılmak. Yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Adem Ljajic'in önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirten Orman, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta olacak gibi gözüküyor. Kontratında bazı maddeler var ve o maddeler tutarsa alınacak."