Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar... - Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...

Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...

Beşiktaş Başkanı fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldi. İki başkan Kulüpler Birliği'nin Galatasaray-Konyaspor maçı üzerine yaptığı açıklama hakkında konuştu.
1 Mart 2019 Cuma 18:41 Güncelleme: 01.03.2019 18:41
Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...

Kulüpler Birliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...

"Kamuoyunun bilgisine,

Kulüpler Birliği Vakfı olarak öncelikle amacımız Türk futbolunun marka değerini daha da yukarı çekerek dünyanın önde gelen ligleri arasına taşımaktır. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaların temelinde sadece sportif başarıya odaklanmayan, uzun vadeli plan ve programlarla ilerleyen kulüp yönetimleri büyük önem arz etmektedir.

Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...

Bu çerçevede de yakın zamanda hayata geçirmeyi arzuladığımız TFF ve TBB ile yapılan çalışmayı tüm futbol kulüplerimiz için bir milat niteliğinde görmekteyiz.

Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...

Kulüpler Birliği'nin amacı hiçbir zaman ayrıştırıcı olmak değil aksine tüm paydaşları birleştirici bir rolle Türk Futbolu'na ve marka değerine hizmet etmektir.

Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...

Bu vesileyle dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldiler.

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